Priolo, Gianni: “Si è scelto di ripartire dopo un anno di blocco amministrativo”

“Dopo più di un anno di blocco amministrativo, Priolo Gargallo sceglie di ripartire”, così in una nota il sindaco di Priolo Pippo Gianni nelle ore successiva alla bocciatura del Dup da parte del consiglio comunale che, a questo punto, verrà sciolto.

“I consiglieri di maggioranza Aliffi, Biamonte, Blanco, Cavarra, Laposata, Limeri, Margagliotti e Pulvirenti hanno fatto una scelta di responsabilità. Hanno deciso di consentire all’Amministrazione di lavorare con un bilancio pienamente operativo, superando blocchi e paralisi che per troppo tempo hanno frenato e umiliato il nostro Paese”, prosegue.

“Hanno scelto: stabilità, continuità amministrativa, opere pubbliche che proseguono e servizi garantiti ai cittadini In un momento in cui sarebbe stato facile alimentare tensioni e divisioni, hanno imboccato la strada più seria e più coraggiosa: quella dell’interesse collettivo”, aggiunge.

“Andiamo anche noi a casa – affermano Aliffi, Biamonte, Blanco, Cavarra, Laposata, Limeri, Margagliotti e Pulvirenti – ma con la consapevolezza di aver liberato il paese in ostaggio di pochi consiglieri di opposizione”.

“Questo è senso delle istituzioni. Grazie per il sacrificio, per la responsabilità e per l’amore dimostrato verso il Paese. La mia storia e la mia cultura politica – sottolinea il Sindaco Gianni – sono state sempre basate su discussione, confronto e mediazione. Per oltre un anno e’ stata bocciata dai consiglieri di opposizione qualsiasi proposta proveniente dall’Amministrazione comunale, provocando un blocco amministrativo e danneggiando i cittadini. Ho anche subito insulti di ogni tipo ma non ho mai smesso di credere nel confronto come strumento democratico. Adesso, però, è il momento di voltare pagina e restituire a Priolo stabilità e prospettiva. Siamo pronti a ripartire, dopo mesi di immoblismo”.