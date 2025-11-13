Priolo, Giarratana (Grande Sicilia): “Sulle case a canone sostenibile era indispensabile una visione politica più ampia”

Il capogruppo di Grande Sicilia al Consiglio comunale di Priolo, Diego Giarratana, interviene sulla questione degli alloggi a canone sostenibile da poco assegnati.

Pur riconoscendo l’importanza di misure che alleggeriscano il carico degli affitti per molte famiglie, Giarratana sottolinea come i criteri scelti dall’Amministrazione comunale lascino irrisolti i veri nodi della crisi abitativa che investe la città.

“Non andiamo certo contro i cittadini che beneficeranno di questi alloggi – dichiara Giarratana –. Oggi sappiamo quanto sia difficile, anche per chi ha uno stipendio, sostenere un affitto. Un canone più accessibile è sicuramente un aiuto concreto. Il vero problema è che ci sono tante famiglie che una casa non riescono nemmeno a trovarla, che vivono una crisi abitativa ed economica senza precedenti. L’Amministrazione avrebbe dovuto pensare a una politica più ampia e inclusiva, capace di dare risposte anche a chi è completamente escluso dal mercato immobiliare.”

Secondo il consigliere, l’Amministrazione ha scelto una strada limitata e non risolutiva: “Il criterio che lega l’assegnazione degli alloggi solo a chi possiede un contratto a tempo indeterminato taglia fuori chi si trova nelle condizioni più fragili. È una scelta riduttiva, che non affronta il cuore del problema. Un’Amministrazione dovrebbe avere una visione, pensare a prospettive concrete per tutti i cittadini, non solo a misure parziali che rischiano di esasperare le fratture sociali.”

Giarratana ribadisce la necessità di un cambio di passo: “La politica abitativa deve diventare uno strumento di coesione sociale, non di esclusione. Il nostro compito è stare vicino alle famiglie che fanno fatica ogni giorno, senza trascurare chi, pur lavorando, ha bisogno di un affitto sostenibile. L’Amministrazione deve saper guardare oltre e dare risposte reali a una crisi che tocca in profondità la nostra comunità.”