Priolo, Giovanni La Rosa riconfermato presidente del Circolo Nautico

Si sono tenute in data odierna le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’A.S.D. Circolo Nautico “Isola Magnisi” di Priolo Gargallo (una delle realtà più importanti della provincia di Siracusa).

Giovanni La Rosa, Presidente uscente, è stato riconfermato con il 74% dei voti, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni a favore dell’Associazione e della pesca sportiva.

Nel direttivo risultano eletti: Franco Nicastro, Bertino Nicola, D’Agata Santo e Menegotto Eugenio. Al Consiglio del Probiviri: Christian Bosco (attuale Presidente), Muratti Vincenzo e Salonia Francesco. Come revisori dei conti, invece, sono stati scelti: Nisi Maurizio, Marotta Sebastiano e Caraccio Pietro.