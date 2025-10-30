Priolo, gli orari di apertura del cimitero comunale in vista della Commemorazione dei defunti

L’accesso al Cimitero Comunale di Priolo nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025 sarà consentito con orario continuato, dalle ore 7:00 alle 19:00, con la presenza continua del personale di custodia della Prioloinhouse per l’apertura e la chiusura dei cancelli.

È quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Pippo Gianni.

Saranno sospese tutte le autorizzazioni per l’accesso di veicoli privati e ditte edili, con accesso pedonale consentito solo dai cancelli di via Montana.

Il Comando di Polizia Municipale garantirà il servizio esterno per la viabilità e per evitare assembramenti, in particolare nei pressi della rivendita di fiori.

La Protezione Civile Comunale, con il supporto della Misericordia, fornirà assistenza ai portatori di handicap e primo soccorso in caso di malessere.

Durante questi giorni saranno sospese tutte le attività edili interne al cimitero, con le imprese tenute a mettere in sicurezza i cantieri per la tutela della pubblica incolumità.

Saranno sospesi anche tutti i servizi funebri, ad eccezione del ricevimento delle salme, che saranno provvisoriamente depositate nella sala mortuaria.

La società IGM rifiuti industriali garantirà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.