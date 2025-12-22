Priolo, i Carabinieri consegnano regali ai bambini di una cooperativa sociale

Sabato mattina i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno rinnovato il tradizionale scambio di auguri natalizi incontrando i bambini di una cooperativa sociale Onlus.

Alla presenza di un gruppo di lavoro composto da educatori, psicologi, sociologi e familiari, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Lino Barbagallo e i suoi Carabinieri hanno consegnato ai bambini dei doni natalizi.

Un appuntamento che si ripete nel tempo e che conferma una collaborazione solida e continuativa tra l’Arma dei Carabinieri e gli operatori della fondazione, uniti dall’impegno quotidiano a favore di una comunità dove la presenza e l’ascolto rappresentano valori fondamentali.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai più piccoli, sia perché hanno ricevuto i regali richiesti nella tradizionale letterina a Babbo Natale, sia per il rapporto di fiducia ormai consolidato nel corso degli anni con i militari dell’Arma.

Tra panettoncini, sorrisi e momenti di condivisione, l’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ribadire l’importanza del lavoro di squadra sul territorio.

L’entusiasmo dei bambini ha testimoniato il valore di un’azione che va oltre i ruoli istituzionali, rafforzando il senso di fiducia e di appartenenza. Un gesto semplice ma significativo che, nel periodo natalizio, assume il valore di un messaggio di vicinanza e di speranza, nel segno della collaborazione e della prossimità.