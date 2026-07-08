Priolo, i primi tredici diplomati del “Ruiz”: si conclude il primo ciclo della sede cittadina

Un traguardo destinato a entrare nella storia della scuola priolese. Con la conclusione degli Esami di Stato, la sede di Priolo Gargallo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” festeggia i suoi primi diplomati, completando il primo ciclo quinquennale dalla sua istituzione. Sono tredici gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità, segnando una tappa significativa per l’intera comunità.

La sede era nata cinque anni fa con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa del territorio e consentire ai giovani di frequentare un istituto tecnico senza dover affrontare quotidianamente gli spostamenti verso altri comuni. Un progetto condiviso dall’Amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica dell’Istituto “Arangio Ruiz”, che oggi raccoglie i frutti di un percorso costruito con impegno e visione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Gianni, dall’assessore Tonino Margagliotti e dalla dirigente scolastica Concetta Castorina, protagonisti del percorso che ha portato all’apertura e al consolidamento della sede priolese. Il primo cittadino ha voluto ringraziare in particolare l’assessore Margagliotti per la costanza e la determinazione dimostrate nel seguire ogni fase del progetto, contribuendo alla sua concreta realizzazione.

L’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica, attivato nella sede di Priolo, risponde alle esigenze di un territorio caratterizzato dalla presenza del polo industriale siracusano, offrendo una preparazione tecnica altamente qualificata e maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

«Il conseguimento del diploma da parte dei primi tredici studenti rappresenta una tappa storica per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni –. La sede di Priolo dell’Istituto “Gaetano Arangio Ruiz” è destinata a diventare un punto di riferimento sempre più importante per la formazione tecnica del territorio e per le future generazioni di studenti».

Il risultato ottenuto assume un valore che va oltre il semplice traguardo scolastico: testimonia la crescita di una realtà educativa che, in pochi anni, è riuscita a radicarsi nel territorio, offrendo nuove opportunità ai giovani e rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e mondo produttivo. Per Priolo Gargallo si chiude così un primo capitolo importante e se ne apre un altro, con la consapevolezza che investire nella formazione significa investire nel futuro della comunità.