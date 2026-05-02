Priolo ieri ha festeggiato San Giuseppe Operaio a San Focà

San Focà in festa ieri, 1° maggio, in onore di San Giuseppe Operaio.

Non solo musica, food e divertimento ma anche diversi momenti religiosi.

Nel pomeriggio la Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto e la processione del simulacro di San Giuseppe per le vie del quartiere, accompagnato dalla banda musicale Città di Priolo Gargallo. Poi il rientro in parrocchia e lo spettacolo di fiaccole e luci colorate.

Presenti anche il sindaco Pippo Gianni e la Giunta.

Per San Focà un grande momento di fede, tradizione, comunità e unione. Piazza gremita di gente per l’evento RADIO 105 MANIA, THE HITS FESTIVAL, organizzato dall’Amministrazione Gianni per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Operaio.

I protagonisti della musica degli anni 90/2000 hanno fatto ballare e cantare tutti i presenti, trascinando il pubblico al ritmo delle canzoni leggendarie di quel decennio.

Sul palco i dj di Radio 105 e i cantanti delle più famose hit dell’epoca: Neja, Haiducii, Carolina Marquez, Roby Rossini, Emanuele Caponetto, Roby Giordana, Gloria Gallo, Brothers 10 100 1000, Arturo Behind the Mixer.

La serata è stata presentata da Salvo La Rosa.

L’area food aperta oggi anche a pranzo per la Festa di San Giuseppe Operaio.

San Focà si è animata dei sapori e dei profumi del territorio già a partire dalle 10 del mattino.

Ad accompagnare i visitatori anche buona musica e intrattenimento con dj set di Ivan Lucanto.

“Una iniziativa – commentano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – che nasce per dare visibilità alle attività locali e al tempo stesso per coinvolgere famiglie e giovani in un’altra grande giornata di festa, che culminera’ in serata con l’atteso concerto di Clementino. Ringraziamo la Proloco Priolo Gargallo per l’organizzazione e invitiamo tutti a vivere insieme la nostra città”.