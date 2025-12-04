Priolo, il 18 dicembre passa la torcia olimpica: 40 teodofori, collection point al Comune

Priolo è pronto a scrivere una pagina storica, con il passaggio di uno dei simboli più potenti dello sport mondiale, la Fiamma Olimpica, in viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Un evento unico, che farà tappa a Priolo il 18 dicembre 2025, attraversando le strade della città. Quella di Priolo sarà la tappa numero 13, i tedofori saranno 40.

Il Sindaco Pippo Gianni, il vice Sindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, l’Amministrazione comunale, il Comando di Polizia Municipale e gli uffici preposti sono al lavoro da settimane per organizzare al meglio la tappa di Priolo. Come Collection Point è stata individuata la sala consiliare del Comune di Priolo, dove il TB Team arriverà alle ore 8:00 del 18 dicembre. Il Collection Point sarà aperto ai tedofori a partire dalle 8:40 per un briefing che si concluderà alle 9:40.

I tedofori e tutto il team scenderanno poi in strada per dare il via al percorso. La staffetta avrà inizio alle ore 10:30 da Via Alcide de Gasperi, di fronte la Chiesa del Sacro Cuore. I tedofori percorreremo 3,4 km e arriveranno alle 11:20 circa sulla SS 114 (termine tratto blu sulla mappa allegata).

Oltre agli agenti di Polizia Municipale, lungo il tragitto saranno presenti le autorità della Polizia di Stato, messe a disposizione dal Ministero dell’Interno.

Per tutelare la sicurezza di tedofori e cittadini e garantire il corretto svolgimento del percorso saranno presenti anche diversi mezzi, Command Car, Pilot, Golf Car, Polizia Stradale, navette, oltre a diversi mezzi degli sponsor. Lungo il percorso di staffetta saranno infatti distribuiti gadget ai cittadini presenti.

Una macchina organizzativa imponente, frutto di oltre due anni di progettazione.

“Siamo onorati e pronti – sottolinea il Sindaco Pippo Gianni – per accogliere al meglio l’emozionante passaggio della Fiamma Olimpica, che porta con sé un messaggio universale di speranza, di pace, inclusione e unità. Una bella occasione per Priolo, per celebrare lo sport e i suoi valori fondanti. Un’occasione di visibilità e valorizzazione territoriale. Non si tratta soltanto di una tappa sportiva, ma di un momento di grande valore sociale e culturale”.

“Vedere la nostra città inserita nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 – afferma Biamonte – è motivo di grande emozione e responsabilità. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando con impegno all’organizzazione, perché questo evento sia vissuto in sicurezza, con entusiasmo e partecipazione. Il 18 dicembre 2025 sarà una data che ricorderemo a lungo: un’occasione unica per sentirci parte di una storia più grande, per mostrare il vero spirito di Priolo e dimostrare che, uniti, possiamo accendere ogni giorno una piccola fiamma di orgoglio e di comunità”.

Ieri intato la Giunta Municipale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Priolo e la fondazione Milano Cortina per disciplinare i rapporti organizzativi e istituzionali legati all’evento.

La Fiamma Olimpica arriverà in provincia di Siracusa il 17 dicembre e farà tappa a Marzamemi e Portopalo. Proseguirà a Noto, Avola e Siracusa. Il 18 dicembre farà tappa a Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Lentini. Un appuntamento che si preannuncia come una vera e propria festa, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di vivere da vicino uno dei simboli più forti e riconosciuti del movimento olimpico. “Siamo certi – conlude il Sindaco Gianni – che Priolo saprà rispondere con entusiasmo”.