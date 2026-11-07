Priolo, il 19 e 20 novembre screening oncologici gratuiti: arriva camper mammografico ASP

Attualità · Salute

Due giornate dedicate alla prevenzione dei tumori. Mammografie gratuite per le donne tra 50 e 69 anni, prenotazioni per Pap-Test e HPV-Test e distribuzione dei kit per lo screening del colon-retto.

La prevenzione oncologica torna protagonista a Priolo Gargallo. Il 19 e 20 novembre 2026 il camper mammografico dell’ASP di Siracusa farà tappa davanti all’ingresso del Centro Sanitario di via Mostringiano, offrendo alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni la possibilità di effettuare mammografie gratuite.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale in collaborazione con il Comune di Priolo Gargallo, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e a rendere sempre più accessibili i programmi di screening oncologico.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nel corso delle due giornate sarà possibile anche prenotare Pap-Test e HPV-Test, rivolti alle donne tra i 25 e i 64 anni. Prevista inoltre la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, destinati a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, nell’ambito della prevenzione del tumore del colon-retto.

Per effettuare la mammografia sarà necessario prenotare. Le adesioni potranno essere presentate online attraverso il portale istituzionale dell’ASP di Siracusa, portalesalute.asp.sr.it, accedendo con SPID o CIE, oppure attraverso il QR-code riportato sulla locandina dell’iniziativa.

In alternativa sarà possibile contattare il call center dell’ASP al numero 0931 312525, selezionando il tasto 2. Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12.30.

A rivolgere un invito alla partecipazione sono il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Gipi Marullo, che sottolineano il valore di iniziative capaci di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e di promuovere una cultura della prevenzione.

«Come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere con convinzione iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. La diagnosi precoce è uno strumento fondamentale nella lotta ai tumori e deve essere accessibile, tempestiva e gratuita per tutti», dichiarano il sindaco Gianni e l’assessore Marullo, ringraziando l’ASP di Siracusa per l’opportunità offerta alla comunità priolese.

Due giornate, dunque, per mettere la salute al centro e ricordare quanto sia importante non rimandare i controlli. La prevenzione può fare la differenza e aderire agli screening rappresenta un gesto concreto di attenzione verso sé stessi e verso il proprio futuro.