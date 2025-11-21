Priolo, il 2 dicembre screening oncologici gratuiti: una giornata dedicata alla prevenzione

A Priolo martedì 2 dicembre si terrà una giornata tutta dedicata alla prevenzione e alla salute. Il sindaco, Pippo Gianni, ha annunciato che presso il Centro Sanitario di via Mostringiano sarà possibile prenotare gratuitamente esami oncologici, tra cui Pap test, HPV test, mammografie e ritirare i kit per lo screening del colon-retto. L’iniziativa si svolgerà dalle 10:00 alle 12:00 e rappresenta un’occasione preziosa per promuovere la diagnosi precoce e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli periodici.

Sempre nella stessa fascia oraria, al Mercato cittadino sarà allestito un gazebo informativo con materiale educativo e opportunità di colloqui individuali. Saranno trattati temi come la maggiore copertura degli screening oncologici, il sostegno alle famiglie di soggetti con disturbi psichiatrici, il ruolo del genere nella cura, il contrasto alla povertà sanitaria e l’orientamento ai servizi dell’Asp di Siracusa.

La giornata proseguirà al Centro Diurno, dalle 12:00 alle 13:00, con la presentazione delle progettualità del PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute. All’incontro parteciperanno il sindaco Gianni, l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo e i responsabili dell’Asp. Saranno illustrate le iniziative dedicate alla salute mentale, alla prevenzione oncologica e all’equità nell’accesso alle cure, seguite da un momento di confronto aperto a cittadini, associazioni e operatori.

L’obiettivo del PNES è chiaro: rafforzare i servizi sanitari sul territorio e garantire a tutti, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, un accesso equo alle cure. La giornata del 2 dicembre si inserisce proprio in questo contesto, portando a Priolo servizi, informazioni e un invito concreto alla prevenzione.