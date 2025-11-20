Priolo, il 2 dicembre tappa del programma nazionale Equità nella Salute

Il progetto si svilupperà in due fasi. Dalle 10:00 alle 12:00 si terrà un evento informativo. All’ingresso del mercato settimanale del martedì sarà posizionato un gazebo dove personale dell’ASP incontrerà i cittadini per presentare le diverse progettualità attive, i programmi di prevenzione e i servizi offerti in provincia di Siracusa.

Quattro gli ambiti prioritari di intervento: prendersi cura della salute mentale, maggiore copertura degli screening oncologici, il genere al centro della cura, contrastare la povertà sanitaria: ambulatori di odontoiatria e medicina interna dedicati alla popolazione target.

Il progetto prevede anche il supporto diretto attraverso la fornitura gratuita di farmaci e dispositivi medici (es. visite e protesi odontoiatriche, visite oculistiche, possibilità di acquistare gratuitamente in convenzione degli occhiali).

La seconda fase si svolgerà sempre il 2 dicembre, dalle 12:00 alle 13:00, al Centro Diurno di via Mostringiano, dove si terrà un incontro per spiegare l’iniziativa nel dettaglio. All’incontro parteciperanno il sindaco Pippo Gianni, l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo e rappresentanti dell’ASP di Siracusa.

Rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l’accesso alle cure, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente svantaggiate. È l’obiettivo del progetto PNES, Programma Nazionale Equità nella Salute, che il 2 dicembre farà tappa a Priolo.