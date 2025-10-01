Priolo, il 2 ottobre il concerto dei The Kolors

Dopo un’estate in cui The Kolors sono stati protagonisti con la loro musica, Stash e la band tornano a suonare in Sicilia dal vivo con l’ultimo tour, seguito alla tournée europea che in primavera li ha visti trionfare a suon di sold out in città come Londra, Parigi e Berlino.

Per il nuovo appuntamento live, The Kolors saranno in concerto giovedì 2 ottobre a Priolo Gargallo (SR) sul palco allestito in Largo dell’Autonomia Comunale. L’evento è organizzato dal Comune di Priolo in occasione della Festa dell’Angelo Custode 2025 e si terrà a ingresso libero con inizio fissato alle ore 21.30 . Lo spettacolo è realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Bm Produzioni Musicali.

The Kolors con il loro nuovo singolo “PRONTO COME VA” (Warner Music Italy) da venerdì 16 maggio sono in radio e su tutte le piattaforme digitali.

«“PRONTO COME VA” è venuta fuori in un momento di nostalgia mentre eravamo in studio» – ha detto Stash sulla genesi della canzone – «Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore. Ricordavamo le sensazioni che si provavano in macchina mentre si ascoltavano da un cd, o ancor prima da musicassetta, le canzoni che cercavano in qualche modo di raccontare il sentimento per qualcuno…», mentre sul sound del pezzo ha aggiunto: «Quel tipo di ricordo, che nel nostro caso si riferisce agli inizi degli anni ‘10, ci ha guidati anche nella scelta dei suoni. Abbiamo cercato di raccontare con sincerità la nostra epoca delle compilation, in una direzione parecchio “pharrelliana”».

Il nuovo brano è stato anticipato dallo spoiler fatto dalla band in occasione delle registrazioni del videoclip ufficiale, durante le quali The Kolors sono apparsi a sorpresa in alcuni matrimoni a Napoli, facendo irruzione nelle sale ricevimenti e stupendo tutti i presenti con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, eseguendo per la prima il nuovo brano davanti agli sposi e ai loro invitati.

Il “Summer 2025” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound.

Dopo gli ultimi due anni da protagonisti assoluti, con i record di “ITALODISCO” e “KARMA”, rispettivamente brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2023 e nel 2024, e dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2024 e nel 2025 con “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” e “TU CON CHI FAI L’AMORE”, The Kolors sono pronti a regalare al pubblico una nuova hit, continuando il loro viaggio sonoro con “PRONTO COME VA”.