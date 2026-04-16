Priolo, il 25 aprile spettacolo dal vivo di Andrea Barone

Si arricchisce a Priolo il cartellone di eventi messo a punto dall’Amministrazione comunale in occasione della festa di San Giuseppe Operaio.

Sabato 25 aprile, alle 21:00, nel piazzale adiacente alla parrocchia di San Focà, Andrea Barone live in concert.

Tre leggende: Renato Zero, Claudio Baglioni, Zucchero; un solo artista: Andrea Barone.

“Sarà un evento speciale – commentano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte – un appuntamento all’insegna della musica, del divertimento e del buon cibo, da vivere insieme”.

La serata prevede anche la Sagra dei “Cavateddi” e sul palco una band unica con musicisti straordinari che suoneranno dal vivo, grande corpo di ballo, scenografie spettacolari e trovate sorprendenti.

Tre miti assoluti della musica italiana, replicati in modo incredibilmente fedele dall’imitatore Andrea Barone

Uno show live emozionante e travolgente, unico in Italia.

I festeggiamenti di San Giuseppe Operaio proseguiranno a Priolo il primo maggio con lo spettacolo di RADIO 105 e il 2 maggio con il concerto di Clementino.