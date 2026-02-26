Priolo, il capugruppo di maggioranza Margagliotti: “La verità va detta senza filtri”

“C’è un momento in cui la verità va detta senza filtri”. Così esordisce una nota stampa del capogruppo di SiAmo Priolo, Tonino Margagilotti.

“Il gruppo Siamo Priolo – afferma l’ex Assessore Margagilotti- ha scelto di bocciare il proprio DUP. Una decisione forte. Una decisione consapevole. Una decisione necessaria per liberare Priolo Gargallo dall’immobilismo che l’ha paralizzata per mesi. Di cosa stiamo parlando? Da troppi mesi, durante ogni singoli Consiglio Comunale, tutte le proposte di questa Amministrazione sono state BOCCIATE. Non una valutazione nel merito. Non un confronto costruttivo. Non una proposta alternativa. Solo voti contrari. Sistematici. Preordinati. Il Consiglio Comunale, che dovrebbe essere il luogo più alto della democrazia cittadina, è stato trasformato in uno strumento di ostruzionismo. E oggi si vorrebbe far passare un’altra narrazione: ovvero, che per UN SINGOLO voto contrario, per un atto di RESPONSABILITÀ e CORAGGIO del gruppo che rappresento, la vittima sarebbe l’opposizione? E la maggioranza il carnefice? No”.

“Siamo stati noi vittime di un blocco politico durato troppo tempo. Di un immobilismo che ha danneggiato il paese e rallentato risposte concrete ai cittadini. Ma la verità – prosegue il capogruppo di SiAmo Priolo – non si può oscurare per sempre. I cittadini vedranno con i propri occhi. Ora, senza ostruzionismo, possiamo tornare a fare ciò per cui siamo stati eletti: mantenere le promesse, dare risposte, garantire servizi, lavorare per il bene comune. Il sipario si è chiuso. Siamo ai titoli di coda di una stagione di paralisi. Adesso si apre una nuova fase. E sarà il Paese, finalmente, a giudicare””, conclude.