Priolo, il comprensivo Manzoni-Dolci capofila provinciale del Campionato di disegno tecnico 2025

È giunto allo step finale il Campionato Nazionale di Disegno Tecnico con la Finale Nazionale, che si svolgerà a Rieti, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

Si tratta della X edizione di un’importante competizione, che mira alla valorizzazione del talento giovanile e che si esprime attraverso la promozione del Disegno Tecnico, capace di unire istituzioni, scuole e docenti di ogni parte d’Italia. L’iniziativa di alto valore educativo, il Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, aveva preso avvio, nell’anno 2015/2016, per merito della brillante intuizione del prof. Fabio Macchia, docente presso l’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti” di Alatri, Frosinone, pensata per rimettere al centro una disciplina poco valorizzata come il Disegno Tecnico, in quanto negli anni nei percorsi scolastici sempre più essa aveva perduto la propria importanza. La competizione, col tempo, ha avuto sempre una maggiore espansione tanto che, nell’edizione 2025, si è registrata la partecipazione di ben oltre 31mila studenti, provenienti da 53 province italiane, percorrendo così tutta l’Italia.

Inoltre, quest’anno, il Campionato si avvale del contributo della Fondazione Renzo Piano e dell’ESA, Agenzia Spaziale Europea, la quale premierà il vincitore con un viaggio verso la meta della propria sede belga. Con grande orgoglio, la scuola di Priolo Gargallo sarà presente all’importante manifestazione finale, in quanto Istituto capofila della nostra provincia. Il 2° Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Dolci” di Priolo Gargallo, del quale è dirigente scolastico il prof. Enzo Lonero, vanta, pertanto, il prestigio di aver reso possibile la realizzazione, per la prima volta a livello provinciale, di un progetto di grande portata a livello nazionale, annoverando così la scuola priolese tra quelle che promuovono alti valori educativi e percorsi di studio e di formazione d’eccellenza, che mirano a valorizzare le potenzialità dei giovani, indirizzandoli verso apprendimenti significativi e stimolanti, tra i quali il Disegno Tecnico, che apre all’interesse giovanile ed avvia verso le tante professionalità tecniche, di cui la società ha urgente bisogno.

Tra i tanti giovani, che prenderanno parte alla manifestazione, che conclude il percorso, vi è una finalista siciliana di Augusta, che verrà accompagnata dalla referente per la provincia di Siracusa del progetto, di cui è capofila provinciale Priolo Gargallo, la prof.ssa della stessa scuola priolese, Serena Carrabino. Va detto che questo appuntamento riguarda la Finale del primo Campionato, che si svolge nella provincia siracusana, e di cui si è fatto promotore con la propria scuola, il prof. Enzo Lonero. Nella città di Rieti giungeranno 53 finalisti, provenienti dalle finali provinciali, che permarranno in città con le loro famiglie e con gli accompagnatori, potendo apprezzare le bellezze del capoluogo con corsi e visite guidate, in quanto tale momento costituisce per i partecipanti anche un modo per soffermarsi alla scoperta del patrimonio territoriale con momenti di scambio tra i tanti partecipanti e le persone del luogo. L’evento viene realizzato grazie alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti e dell’Istituto Comprensivo “Egnazio Danti” di Alatri in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Rieti, l’Ordine degli Ingegneri di Rieti, l’Ordine dei Periti Industriali di Rieti, l’Ordine degli Architetti di Rieti, l’IIS “Celestino Rosatelli”. All’interno della competizione riservata agli studenti, già a partire da giovedì 16 ottobre fino a domenica 26 ottobre, 53 elaborati di disegno tecnico sono stati esposti sotto le arcate del Palazzo Papale di Rieti nell’ambito della Mostra “Segni di precisione, tracce di emozione”, aperta tutti i giorni con ingresso libero. I visitatori, inoltre, potranno votare on line il loro disegno preferito. I lavori si concluderanno con la premiazione, che si terrà sabato 25 ottobre, alle ore 18:00, presso il Cinema Teatro Moderno di Rieti sempre con ingresso libero.

Inoltre, per la premiazione dell’evento e per quella finale, l’evento verrà ripreso in diretta streaming.