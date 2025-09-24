Priolo, il Comune anticiperà le somme per i libri di testo

Contributo per l’acquisto dei libri di testo, anno scolastico 2024/2025. In attesa che la Regione accrediti i fondi della legge 448/98, il Comune di Priolo, su richiesta del sindaco Pippo Gianni e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer, ha dato mandato al dirigente di settore di predisporre gli atti per il riconoscimento del contributo agli aventi diritto.
Il contributo sarà erogato tra la fine e l’inizio della prossima settimana.
