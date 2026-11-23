Un video messaggio per dire no alla violenza sulle donne, in ogni sua forma. Lo lancia il Comune di Priolo Gargallo, con il sindaco Pippo Gianni, le assessore Federica Limeri e Maria Grazia Pulvirenti, la consulente del sindaco Rita Limer, l’avvocata Maria Grazia Lazzara del centro antiviolenza Ipazia di Siracusa e il movimento di donne “Autrice”.
“Non si deve attendere la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per alzare la voce – è il messaggio del video –. Se riconosci i primi segnali, chiama il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24”
L’obiettivo è far arrivare a tutti un messaggio chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola, nessuna violenza deve essere giustificata, nessun silenzio deve diventare complicità. La violenza sulle donne non ha una data sul calendario: è una battaglia quotidiana che richiede attenzione, consapevolezza e impegno da parte di tutta la comunità.
Riconoscere i primi segnali, non sottovalutare i comportamenti prevaricatori e chiedere aiuto può fare la differenza. Per questo l’amministrazione comunale invita tutte le donne che vivono situazioni di violenza, o che hanno bisogno di supporto, a contattare il 1522.
Il Comune ringrazia per il contributo Rita Limer, consulente del sindaco e ambassador di Città delle Donne Priolo Gargallo, e l’avvocata Maria Grazia Lazzara, componente del direttivo e dell’ufficio legale del centro antiviolenza Ipazia di Siracusa. Ringrazia anche Natasha Pisana, di Zero Molestia Sinalp e Stati Generali delle Donne, e il movimento “Autrice”, che lavora per dare voce al cambiamento.
“La prevenzione, l’ascolto e il coraggio di denunciare sono responsabilità di tutti. Priolo Gargallo c’è”, conclude l’amministrazione.