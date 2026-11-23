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Video · 25 novembre

Un video messaggio per dire no alla violenza sulle donne, in ogni sua forma. Lo lancia il Comune di Priolo Gargallo, con il sindaco Pippo Gianni, le assessore Federica Limeri e Maria Grazia Pulvirenti, la consulente del sindaco Rita Limer, l’avvocata Maria Grazia Lazzara del centro antiviolenza Ipazia di Siracusa e il movimento di donne “Autrice”.

“Non si deve attendere la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per alzare la voce – è il messaggio del video –. Se riconosci i primi segnali, chiama il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24”

L’obiettivo è far arrivare a tutti un messaggio chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola, nessuna violenza deve essere giustificata, nessun silenzio deve diventare complicità. La violenza sulle donne non ha una data sul calendario: è una battaglia quotidiana che richiede attenzione, consapevolezza e impegno da parte di tutta la comunità.

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Riconoscere i primi segnali, non sottovalutare i comportamenti prevaricatori e chiedere aiuto può fare la differenza. Per questo l’amministrazione comunale invita tutte le donne che vivono situazioni di violenza, o che hanno bisogno di supporto, a contattare il 1522.

Il Comune ringrazia per il contributo Rita Limer, consulente del sindaco e ambassador di Città delle Donne Priolo Gargallo, e l’avvocata Maria Grazia Lazzara, componente del direttivo e dell’ufficio legale del centro antiviolenza Ipazia di Siracusa. Ringrazia anche Natasha Pisana, di Zero Molestia Sinalp e Stati Generali delle Donne, e il movimento “Autrice”, che lavora per dare voce al cambiamento.

“La prevenzione, l’ascolto e il coraggio di denunciare sono responsabilità di tutti. Priolo Gargallo c’è”, conclude l’amministrazione.