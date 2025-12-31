Priolo, il consigliere Bosco: “Aula inconcludente, guerra tra maggioranza e opposizione sta facendo solo del male”

“Ancora un nulla di fatto in Consiglio comunale. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra “maggioranza” e opposizione. Non solo non è stato approvato il DUP (e conseguentemente il bilancio) ma non è stata neppure approvata la relazione relativa alla modalità di affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale del Comune di Priolo Gargallo. A farne le spese, nel 2026, sarà ancora una volta la nostra comunità. Non si può continuare così. Da una parte abbiamo l’ostruzionismo di Grande Sicilia che pensa solo ad ostacolare l’azione amministrativa; dall’altra abbiamo alcuni elementi della maggioranza che fanno di tutto per creare astio con i consiglieri di opposizione. L’arroganza di alcuni di loro ha raggiunto livelli inaccettabili per tutti. Qualcuno si è pure vantato di “avere i voti”. Forse si è dimenticato grazie a quali accordi politici si ritrova lì dentro. Auspico che si possa trovare al più presto una soluzione. Sciogliere il Consiglio comunale attraverso la bocciatura del bilancio minerebbe la dialettica democratica ed il giusto confronto tra le diverse Parti del Paese (anche se, al momento, questa sembra l’unica soluzione possibile). Le aperture ci sono state. Spero che il dialogo possa prevalere”, così in una nota il consigliere comunale Christian Bosco.