Priolo, il consigliere comunale Musumeci: “Chi paga per consentire al sindaco di fare la spola con auto-blu, autista e carburante?”

“Non è certo passata inosservata la promessa elettorale dell’eletto Sindaco di Priolo, che in campagna elettorale aveva garantito ben 500 litri di carburante gratis per le famiglie di Priolo, vessate da inquinamento e disoccupazione. Una promessa ad oggi rimasta infranta, sebbene in più occasioni, sempre con la stessa superficiale audacia, sia stato dichiarato che era tutto pronto per soddisfare i cittadini. Cosa è accaduto? Nessuno ha ricevuto il carburante, circostanza che mai accadrà, ed anzi l’attuale amministrazione è responsabile dell’aumento del carico tributario per le famiglie di Priolo, che attendono sia soddisfatto un elenco infinito di promesse elettorali, non mantenute. Il Primo cittadino, che a suo dire doveva pacificare il paese e lasciare un buon ricordo di se, ha condotto e conduce un’azione amministrativa improvvisata, priva di visione a lungo termine, che si traduce in servizi avviati in ritardo, inefficienti e spesso motivo di contestazione pubblica e di avversione tra le esigenze contrapposte dei cittadini. Se quindi tanti sono i sacrifici economici fatti dai priolesi, anche sul versante della qualità della vita, il Primo cittadino invece sembra adottare e preferire un comportamento in controtendenza. Avevano già stupito, in passato, i costi, sostenuti con il bilancio pubblico, delle missioni romane del Sindaco, prive di beneficio per la comunità, per non parlare dell’acquisto dell’auto blu, destinata certamente agli impegni istituzionali! La detta automobile è molto adoperata dal Primo cittadino, che fa la spola quotidianamente a bordo dell’auto-blu, accompagnato dall’autista, per la verità appartenente alla polizia locale, affrontando dei costi, sul cui ammontare e legittimità sorgono ragionevoli dubbi. Sarà motivo di verifica ed approfondimento proprio questa circostanza, al fine di sedare tutte le perplessità, che i cittadini sollevano in contestazione di ciò che viene percepito come “privilegio indebito” della politica, motivo per il quale chiederemo ogni possibile chiarimento su natura, origine e soprattutto il carico economico dell’utilizzo della famigerata auto-blu”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Priolo Mariangela Musumeci.