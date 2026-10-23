Priolo, il Festival del balletto prosegue con Spellbound: la grande danza contemporanea

Attualità · il 26 e 27 ottobre

Dopo il balletto classico, la danza contemporanea. Il Festival internazionale del balletto di Priolo Gargallo prosegue con due serate firmate da una delle compagnie italiane più conosciute, la Spellbound Contemporary Ballet. Lunedì 26 e martedì 27 ottobre, alle 20.30, il Teatro comunale di via del Fico ospiterà tre produzioni dei coreografi Mauro Astolfi e Roberto Tedesco, che uniscono forza fisica, poesia del movimento e riflessione sul presente.

La prima serata si apre con “Ghostland”, coreografia di Mauro Astolfi. Non è un luogo immaginario, ma uno spazio politico e umano in cui le persone diventano quasi trasparenti. In un mondo in cui l’esperienza viene sostituita dalla performance e la sostanza dall’immagine, una comunità si muove con precisione mentre l’identità si riduce a un’eco: corpi reali che rischiano di diventare ombre, in un equilibrio perfetto e fragile.

Segue “Triple Trip”, coreografia di Roberto Tedesco. È un viaggio a tre livelli in cui si sovrappongono memoria, realtà e ipotesi. Sei danzatori, due per il passato, due per il presente e due per il futuro, si muovono su traiettorie parallele. Le distanze si accorciano fino a incontrarsi in un tempo impossibile, una dimensione quasi aliena in cui i corpi si fondono in un’unica presenza.

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La seconda serata è dedicata a “Vivaldiana”, coreografia di Mauro Astolfi. Lo spettacolo rilegge l’universo musicale di Antonio Vivaldi e ne racconta anche la personalità ribelle e fuori dagli schemi. Astolfi traduce in movimento le musiche del compositore, raccontandone il talento e la capacità di rinnovare la musica barocca del suo tempo.