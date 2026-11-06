Priolo, il Festival Internazionale del Balletto porta in scena Maria Callas

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Due appuntamenti con la compagnia Artemis Danza al Teatro comunale di Priolo Gargallo per il XXXV Festival Internazionale del Balletto. Oggi, venerdì 6 novembre, e domani, sabato 7 novembre, il pubblico potrà assistere a due spettacoli che uniscono danza, musica e racconto.

Il primo appuntamento è in programma oggi alle 20.30 con “Private Callas”, una creazione dedicata a Maria Callas, la celebre soprano conosciuta come “la Divina”. Lo spettacolo ripercorre i chiaroscuri della sua vita, tra il successo internazionale e le sofferenze personali, affrontando anche il tema della violenza di genere nella sua dimensione più nascosta. Una rappresentazione corale che restituisce la complessità di una donna impegnata nella propria affermazione personale e professionale.

Domani, sempre alle 20.30, sarà la volta di “Nel blu Sa(n)remo Danza”, uno spettacolo dedicato alla grande canzone italiana. Attraverso il linguaggio della danza, i ballerini di Artemis Danza interpreteranno alcune delle melodie più conosciute della tradizione musicale nazionale, accompagnando il pubblico in un viaggio tra brani e ricordi legati alla storia della musica italiana e del Festival di Sanremo.

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La rassegna, giunta alla XXXV edizione, è promossa con il sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni.