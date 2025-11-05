Priolo, il regolamento comunale sulla tutela degli animali presto in Consiglio comunale

Riunione ieri pomeriggio al Comune di Priolo, per discutere la bozza del Regolamento comunale sulla tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

Un confronto aperto, che ha trasformato l’incontro, convocato dal presidente del Consiglio Federica Limeri, in un momento di grande collaborazione e condivisione.

Hanno partecipato l’assessore al Randagismo del Comune di Priolo Gipi Marullo, i dirigenti Mignosa, Carrubba e Pupillo, la dipendente dell’ufficio randagismo Bosco, la dottoressa Fazzina, i consiglieri Blanco e Mannisi, i rappresentanti dell’Associazione Giustizia per Matteo.

Si attendono adesso gli ultimi passaggi formali prima dell’approvazione definitiva in Consiglio della bozza del Regolamento comunale sulla tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

L’Amministrazione comunale e il presidente del Consiglio stanno lavorando per individuare un’area adatta nel centro urbano da destinare come primo intervento dedicato agli animali.

L’incontro è stato anche occasione per ringraziare l’Associazione Giustizia per Matteo per l’impegno quotidiano sul territorio a tutela degli animali.