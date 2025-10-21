Priolo, il servizio spazio giochi sarà potenziato

Ieri mattina l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Priolo Gargallo, Gipi Marullo, insieme al vicesindaco Alessandro Biamonte, ha incontrato al Palazzo Comunale un gruppo di mamme che avevano richiesto un confronto con il Sindaco (assente per motivi personali) per discutere del servizio “Spazio Giochi”, dedicato ai bambini tra 18 e 36 mesi.

Durante l’incontro, è stata confermata la ferma volontà dell’Amministrazione comunale di far partire il servizio entro novembre, con importanti novità in arrivo:

il servizio sarà attivo anche il sabato, per venire incontro alle esigenze delle famiglie oltre alle due strutture comunali, sarà possibile usufruire di un contributo comunale per accedere al micro-nido (0–36 mesi) presso una struttura privata accreditata, ampliando così i posti disponibili: dai 49 attuali a ben 75 bambini.

“Per poter avviare questo servizio – spiega l’assessore Marullo – abbiamo dovuto rivedere completamente l’impostazione organizzativa, perché le risorse non erano sufficienti a coprire i costi con i parametri passati. Grazie al nuovo modello – aggiunge – riusciremo a introdurre le novità previste, risparmiare risorse per l’Ente e offrire un servizio di qualità alle famiglie priolesi.”

“Un altro passo concreto dell’Amministrazione – sottolinea il sindaco Pippo Gianni – verso un Comune sempre più attento ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli”.