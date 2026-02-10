Priolo, il sindaco Gianni consegna una targa al prof. Marco Contarini

Il Sindaco di Priolo Gargallo, on. dott. Pippo Gianni, a nome della comunità priolese, ha consegnato una targa al professor Marco Contarini, direttore dell’Uoc di Cardiologia alll’ospedale Umberto I di Siracusa.

Un modo per rendere il giusto onore al cardiologo siracusano, chiamato dal dottor Gabriele Franchina all’ospedale San Carlo di Milano per prendere parte ad un intervento ad alto coefficiente di difficoltà, in qualità di massimo esperto a livello internazionale. Una procedura ideata dal dott. Franchina con il supporto del dott. Contarini, che ha consentito l’intervento di chiusura percutanea dell’auricola sinistra su una paziente ultraottantenne. Il primo intervento del genere al mondo su un cuore già operato.

“Ti consegno questa targa – ha detto il Sindaco Gianni – come medico e come tuo paziente. Voglio ringraziarti insieme a tutti i tuoi collaboratori e a tutto lo staff che ha contribuito a salvare tante vite umane. Ti ringrazio per quello che hai fatto per me ed anche a nome di tutte quelle persone a cui hai salvato la vita”.