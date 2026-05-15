Priolo, il sindaco Gianni incontra i vertici Ludoil: focus su sicurezza, ambiente e lavoro

Il Sindaco Pippo Gianni ha incontrato questa mattina presso il Palazzo Comunale di Priolo i vertici di Ludoil, l’Amministratore Delegato Paolo Fedeli e il Direttore Generale Mauro De Franchis. Un incontro ufficiale, ma allo stesso tempo molto cordiale, di grande apertura e disponibilità da entrambe le parti.

È stata compiuta inizialmente una disamina generale dei vari passaggi della raffineria, da Erg, Isab, Goi Energy, fino ad oggi. Tre i punti posti dal Sindaco Pippo Gianni: Sicurezza, Ambiente e Lavoro.

Sicurezza, con la richiesta di rivedere gli impianti, ormai vecchi e obsoleti e mettere in atto tutte le azioni possibili per la prevenzione di incidenti. Per quanto riguarda le tematiche ambientali, Gianni ha ribadito come i cittadini non possano subire i continui episodi di inquinamento, l’ultimo dei quali proprio negli ultimi giorni, e pagare conseguenze drammatiche in termini di malattie e morte.

Sul tema lavoro Gianni ha invece posto l’accento sull’utilizzo di personale e aziende locali, conosciute e stimate in tutto il mondo. Priolo è sede di un Istituto Tecnico di Istruzione Superiore e di un Ufficio di Collocamento, dove le aziende potrebbero reclutare personale locale.

“Anche Priolo – ha affermato il Sindaco Gianni – deve avere il giusto spazio e il rispetto che merita. L’Amministratore Delegato della Ludoil si è mostrato disponibile a discutere dei diversi punti e a parlare di una futura collaborazione su temi che riguardano scuole, università e salute“.