Priolo, il sindaco Gianni porta le richieste delle aziende di autotrasporto a Eni

Il sindaco di Priolo Pippo Gianni, si farà portavoce con ENI delle richieste delle aziende di autotrasporto del territorio, con l’obiettivo di garantire sostenibilità economica e occupazionale alle imprese locali.

Nei giorni scorsi, presso il Comune, si è svolto un incontro tra il Sindaco e i rappresentanti delle principali aziende del settore, tra cui Elea Srl, Ekotrans Srl, Priolo Edilizia Srl, EcoServizi Srl, Lombafi Srl, Atrak Srl, Sud Servizi Srl, oltre a Ecogest e F.lli Ranno. Presenti anche il Vice Sindaco Alessandro Biamonte, l’Assessore Maria Grazia Pulvirenti, il Capogruppo di maggioranza Tonino Margagliotti e il Vice Presidente del Consiglio Mario Blanco.

Durante l’incontro, le aziende hanno illustrato le difficoltà attuali, tra aumento dei costi di gestione, innovazione tecnologica e riduzione delle opportunità di lavoro, evidenziando particolare preoccupazione per la recente chiusura di alcuni impianti ENI nella zona industriale.

Le imprese hanno chiesto l’apertura di un dialogo istituzionale con ENI, finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a tutelare le aziende di autotrasporto e i posti di lavoro del territorio, come già avvenuto in altre realtà industriali gestite dall’azienda.

Gianni ha così espresso la propria disponibilità a farsi portavoce delle istanze delle imprese, sottolineando l’importanza di salvaguardare l’economia locale e l’occupazione dei cittadini.