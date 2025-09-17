Priolo, il sindaco Gianni replica all’opposizione: “Continua la saga delle bugie”

Dopo le critiche mosse dai consiglieri di opposizione, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni replica con toni duri, accusando i consiglieri di aver “bocciato nei fatti la festa patronale”.

Secondo il comunicato diffuso dal Comune, la delibera con le variazioni di bilancio necessarie a finanziare l’evento sarebbe stata respinta da otto consiglieri: Diego Giarratana, Patrizia Arangio, Mariangela Musumeci, Luca Campione, Emanuele Pinnisi, Generosa Scuotto, Giusi Valenti e Manuela Mannisi.

“Con questa scelta – sottolinea l’Amministrazione – il capitolo destinato alla festa è stato lasciato a zero euro. Nessun emendamento o proposta alternativa è stata presentata da tali consiglieri, come si evince chiaramente dalla delibera consiliare”.

Il sindaco accusa i gruppi di opposizione di aver tentato di “confondere i cittadini” con dichiarazioni “false e fuorvianti”, ricordando che subito dopo un incontro informale con la Giunta, i consiglieri avrebbero protocollato una lettera per ribadire la loro posizione.

“Prima bocciano, poi vogliono raddoppiare e convocare un’assemblea pubblica per scaricare la responsabilità sui cittadini stessi – si legge ancora nel comunicato –. La verità è che hanno fatto di tutto per rallentare l’iter e per bloccare la festa”.

Nonostante le polemiche, l’Amministrazione garantisce che i festeggiamenti si terranno comunque, anche in forma ridotta. “I cittadini non possono e non devono essere privati di ciò che legittimamente meritano: una celebrazione all’altezza della tradizione, capace di onorare la comunità e rappresentarne lo spirito”.

Il sindaco Gianni rivendica l’impegno dell’Amministrazione nell’organizzare “cinque giorni di spettacoli di alto livello”, pensati come “un dono di bellezza, cultura e partecipazione per l’intera città”.

“La responsabilità di chi ha scelto di negare alla città la sua festa più importante resterà nella memoria collettiva – conclude il comunicato –. Ci auguriamo che nel prossimo Consiglio comunale prevalga il senso di responsabilità, nonostante tutto il tempo che è stato fatto perdere”.