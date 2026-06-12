Priolo, il sindaco Gianni ricorda il consulente Giovanni Parisi

Il Sindaco Pippo Gianni e l’Amministrazione comunale si stringono con affetto al dolore della famiglia per la scomparsa di Giovanni Parisi, 73 anni, venuto a mancare questa mattina a causa di una malattia.

Il ricordo del Sindaco Gianni: “ieri sono andato a trovare Giovanni in ospedale, avevo capito che le sue condizioni erano particolarmente gravi e ho voluto incontrarlo per l’ultima volta, ci siamo salutati così. Da un anno a questa parte l’avevo chiamato al mio fianco come consulente ed esperto. Conoscevo Giovanni da una vita e per me, così come per tutti coloro che gli hanno voluto bene, la sua scomparsa rappresenta una grave perdita. Sono stato io a volerlo, per la prima volta come consigliere comunale. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere una persona eccezionale, perbene e un grande professionista. Ha ricoperto con competenza e dedizione importanti incarichi istituzionali, tra cui quelli di presidente del Consiglio comunale, vicesindaco e assessore. Da giugno dello scorso anno collaborava nuovamente con me e con l’Amministrazione comunale, offrendo il proprio prezioso contributo, in particolare nell’ambito delle politiche cimiteriali. Priolo, la nostra comunità, perdono una persona seria, disponibile, preparata e capace, che ha sempre messo la propria esperienza al servizio della comunità. Ciao Giovanni”.