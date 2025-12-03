Priolo, il sindaco Gianni soddisfatto per l’avvio dell’iter per i lavori sulla provinciale per Floridia

Dopo diverse sollecitazioni rivolte al Libero Consorzio comunale di Siracusa, il Sindaco di Priolo Pippo Gianni esprime soddisfazione per l’avvio dell’iter che porterà all’esecuzione degli interventi sulla SP 25 Floridia-Priolo.

“Spero che il sopralluogo effettuato sul posto dal Libero Consorzio – afferma il Sindaco Gianni – non sia fine a se stesso ma sia l’inizio di un percorso che possa portare al più presto all’inizio dei lavori. Ho inviato al presidente Michelangelo Giansiracusa diverse lettere per chiedere l’avvio degli interventi sulla SP 25 e a fine ottobre ho inviato un’altra lettera per richiedere anche un intervento per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Salso, la S.P. 25 e C.da Spatinelli, a tutela della sicurezza pubblica e della viabilità urbana ed extraurbana. Tale nodo stradale, insistente su un’arteria di competenza provinciale, risulta caratterizzato da un elevato volume di traffico veicolare e da comprovate criticità in termini di sicurezza e fluidità della circolazione. Al fine di agevolare e rendere più celere l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo – fa sapere il sindaco Gianni – ho informato Giansiracusa che il Comune di Priolo ha anche predisposto un Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.), che individua i criteri, le linee guida e gli obiettivi funzionali e prestazionali dell’opera”.

Il Comune di Priolo si è reso disponibile a trasferire formalmente il Documento al Libero Consorzio, affinché possa costituire base tecnica per l’avvio delle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento. Obiettivo è quello di tutelare le esigenze di sicurezza della collettività.