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Priolo, il Thapsos Guitar Festival chiude con Buzzurro, il Guitar Duo Alessi e Muratori

di Oriana Gionfriddo ·
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Il Thapsos Guitar Festival si chiude il 23 e 24 ottobre al Teatro Comunale di Priolo Gargallo, con due serate tra virtuosismo e tradizione siciliana. Sul palco salgono Francesco Buzzurro, il Guitar Duo di Nello e Simone Alessi e Carlo Muratori.

Si comincia alle 18 con l’ensemble chitarristico «Quasiamodo», diretto da Simone Alessi. È uno spazio dedicato ai giovani e alla musica d’insieme.
Alle 19 tocca a Francesco Buzzurro, che porterà il pubblico in un viaggio tra jazz e grande cinema. “Questa volta eseguirò brani jazz e affini che sono stati parte di celebri colonne sonore”, anticipa il chitarrista. In programma ci sono Moon River di Henry Mancini, Recado Bossa Nova di Djalma Ferreira e Cavatina di Stanley Myers.
Alle 19 Nello e Simone Alessi propongono un dialogo tra due chitarre. Il concerto del Guitar Duo è dedicato alla memoria del liutaio Antonino Scandurra, in omaggio al legame tra l’interpretazione e la costruzione degli strumenti.
Alle 19.45 chiude Carlo Muratori, cantautore e interprete della canzone siciliana. Il suo concerto punta sulla forza del canto e della parola e sull’identità culturale dell’Isola.
Le due serate concludono un percorso cominciato il 10 e 11 ottobre con concerti, masterclass e una mostra di liuteria chitarristica siciliana. Il festival mette insieme concertisti affermati e giovani musicisti, puntando sulla formazione e sul patrimonio musicale del territorio.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Priolo Gargallo, in particolare dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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