Priolo, il Thapsos Guitar Festival chiude con Buzzurro, il Guitar Duo Alessi e Muratori

Cultura · musica

Il Thapsos Guitar Festival si chiude il 23 e 24 ottobre al Teatro Comunale di Priolo Gargallo, con due serate tra virtuosismo e tradizione siciliana. Sul palco salgono Francesco Buzzurro, il Guitar Duo di Nello e Simone Alessi e Carlo Muratori.

Si comincia alle 18 con l’ensemble chitarristico «Quasiamodo», diretto da Simone Alessi. È uno spazio dedicato ai giovani e alla musica d’insieme.

Alle 19 tocca a Francesco Buzzurro, che porterà il pubblico in un viaggio tra jazz e grande cinema. “Questa volta eseguirò brani jazz e affini che sono stati parte di celebri colonne sonore”, anticipa il chitarrista. In programma ci sono Moon River di Henry Mancini, Recado Bossa Nova di Djalma Ferreira e Cavatina di Stanley Myers.

Alle 19 Nello e Simone Alessi propongono un dialogo tra due chitarre. Il concerto del Guitar Duo è dedicato alla memoria del liutaio Antonino Scandurra, in omaggio al legame tra l’interpretazione e la costruzione degli strumenti.

Alle 19.45 chiude Carlo Muratori, cantautore e interprete della canzone siciliana. Il suo concerto punta sulla forza del canto e della parola e sull’identità culturale dell’Isola.

Le due serate concludono un percorso cominciato il 10 e 11 ottobre con concerti, masterclass e una mostra di liuteria chitarristica siciliana. Il festival mette insieme concertisti affermati e giovani musicisti, puntando sulla formazione e sul patrimonio musicale del territorio.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Priolo Gargallo, in particolare dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.