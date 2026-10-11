Priolo, il Thapsos Guitar Festival porta a Teatro i grandi interpreti della chitarra

Cultura · Eventi

La chitarra classica incontra il jazz, la canzone napoletana e la musica d’autore al Teatro comunale di Priolo Gargallo, dove prosegue il Thapsos Guitar Festival, rassegna internazionale dedicata alle sei corde. La manifestazione riunisce musicisti di rilievo nazionale e internazionale e affianca ai concerti un omaggio alla tradizione della liuteria chitarristica siciliana.

Il programma di oggi, domenica 11 ottobre, si apre alle 11 nel foyer del teatro con l’inaugurazione della mostra dedicata alla liuteria chitarristica siciliana. Alle 18 è previsto un momento musicale in ricordo del liutaio Giovanni Tornello, a cura di Ivano Tornello, seguito da una prova pubblica delle chitarre esposte con il maestro Nello Alessi. La giornata si concluderà alle 19.30 con il recital della chitarrista Irina Kulikova.

Il festival propone un cartellone che attraversa generi e tradizioni musicali, con la partecipazione, oltre a Kulikova, di Francesco Buzzurro, Carlo Muratori, Nello e Simone Alessi, Ferdinando Fallica, Veronica Centamore, Alberto Amato e Pietro Romano.

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La rassegna tornerà protagonista anche nel prossimo fine settimana. Venerdì 23 ottobre, alle 18, si esibirà l’Ensemble chitarristico Quasiamodo, diretto da Simone Alessi, mentre alle 19 è in programma il recital di Francesco Buzzurro.

Sabato 24 ottobre, alle 19, spazio al Nello e Simone Alessi Guitar Duo, seguito alle 19.45 dal recital di Carlo Muratori.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Thapsos Guitar Festival conferma così il ruolo di Priolo Gargallo come sede di una proposta culturale che valorizza la musica, gli interpreti e l’artigianato musicale siciliano.