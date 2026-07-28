Priolo, imprenditoria femminile: 12 attività beneficeranno dei contributi

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Imprenditoria femminile: altro importante risultato raggiunto grazie all’impegno e alla visione dell’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo.

​L’iniziativa, proposta dal gruppo Identità Priolese, è stata studiata e realizzata dal vicesindaco Alessandro Biamonte e portata avanti dal sindaco Pippo Gianni e dagli assessori Limeri e Pulvirenti, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta alle donne del territorio.

​L’avviso prevedeva contributi a fondo perduto fino a 7mila euro per sostenere la nascita, la crescita e il consolidamento delle imprese femminili di Priolo.

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“Oggi – scrivono il sindaco Gianni e il vicesindaco Biamonte – annunciamo con soddisfazione che sono ben dodici le attività che potranno beneficiare di questo importante sostegno economico, trasformando idee, progetti e ambizioni in opportunità di sviluppo e lavoro. ​Questo risultato dimostra che, quando alle idee seguono programmazione, impegno e determinazione, si ottengono risultati concreti per la comunità. ​Siamo orgogliosi di vedere le nostre idee trasformarsi in realtà, creando occasioni di crescita e valorizzando il talento e l’intraprendenza delle donne di Priolo”.