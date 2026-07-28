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Priolo, imprenditoria femminile: 12 attività beneficeranno dei contributi

di Oriana Gionfriddo ·
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lavoro donne

Imprenditoria femminile: altro importante risultato raggiunto grazie all’impegno e alla visione dell’Amministrazione del Comune di Priolo Gargallo.

​L’iniziativa, proposta dal gruppo Identità Priolese, è stata studiata e realizzata dal vicesindaco Alessandro Biamonte e portata avanti dal sindaco Pippo Gianni e dagli assessori Limeri e Pulvirenti, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta alle donne del territorio.

​L’avviso prevedeva contributi a fondo perduto fino a 7mila euro per sostenere la nascita, la crescita e il consolidamento delle imprese femminili di Priolo.

“Oggi – scrivono il sindaco Gianni e il vicesindaco Biamonte – annunciamo con soddisfazione che sono ben dodici le attività che potranno beneficiare di questo importante sostegno economico, trasformando idee, progetti e ambizioni in opportunità di sviluppo e lavoro. ​Questo risultato dimostra che, quando alle idee seguono programmazione, impegno e determinazione, si ottengono risultati concreti per la comunità. ​Siamo orgogliosi di vedere le nostre idee trasformarsi in realtà, creando occasioni di crescita e valorizzando il talento e l’intraprendenza delle donne di Priolo”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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