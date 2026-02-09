Priolo, in Comune un incontro per discutere della raccolta differenziata nei condomini

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo Municipale di Priolo Gargallo, una riunione sul tema della Raccolta Differenziata nei condomini, alla presenza del Sindaco Pippo Gianni, dell’Assessore all’Ecologia Alessandro Biamonte, dell’Architetto Giandolfo, del referente della società IGM – gestore del servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune di Priolo, Giada Musumeci.

L’incontro ha coinvolto gli amministratori di condominio con l’obiettivo di affrontare e discutere le principali criticità legate al corretto conferimento dei rifiuti e all’organizzazione della raccolta differenziata negli stabili condominiali.

Il confronto si è rivelato positivo e costruttivo: sono emerse alcune problematiche, ma al tempo stesso sono state condivise possibili soluzioni e strategie utili a migliorare le criticità e a superare le difficoltà riscontrate.

Il Sindaco Pippo Gianni e tutta l’Amministrazione comunale hanno ringraziato gli amministratori di condominio intervenuti per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, rinnovando l’invito a tutti i cittadini a fare affidamento sul buon senso e sul rispetto delle regole, al fine di incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata, tutelare l’ambiente e preservare il decoro del paese.