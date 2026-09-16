Priolo in festa per l’Angelo Custode: Serena Brancale e i Ricchi e Poveri in concerto

Due serate all’insegna della grande musica animeranno Priolo Gargallo in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, l’Angelo Custode.
Giovedì 1° ottobre sul palco salirà Serena Brancale, con la sua voce unica, l’energia travolgente e lo stile inconfondibile che unisce jazz, soul e ritmi contemporanei.
Venerdì 2 ottobre sarà invece la volta dei Ricchi e Poveri, una delle formazioni più amate della storia della musica italiana, pronti a far cantare il pubblico con i successi di sempre che hanno accompagnato intere generazioni.
Gli spettacoli musicali si terranno alle 21:30 in largo dell’Autonomia Comunale, con ingresso gratuito.