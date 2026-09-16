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Attualità 1 e 2 ottobre

Priolo in festa per l’Angelo Custode: Serena Brancale e i Ricchi e Poveri in concerto

di Oriana Gionfriddo ·
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brancale ricchi e poveri

Due serate all’insegna della grande musica animeranno Priolo Gargallo in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, l’Angelo Custode.

Giovedì 1° ottobre sul palco salirà Serena Brancale, con la sua voce unica, l’energia travolgente e lo stile inconfondibile che unisce jazz, soul e ritmi contemporanei.

Venerdì 2 ottobre sarà invece la volta dei Ricchi e Poveri, una delle formazioni più amate della storia della musica italiana, pronti a far cantare il pubblico con i successi di sempre che hanno accompagnato intere generazioni.

Gli spettacoli musicali si terranno alle 21:30 in largo dell’Autonomia Comunale, con ingresso gratuito.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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