Priolo, in giro con la cocaina: arrestato

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Operativa, a bordo di un’autovettura, nei pressi della Basilica Paleocristiana San Foca a Priolo Gargallo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente oltre 320 grammi di cocaina.