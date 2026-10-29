Priolo, in Senato contro la violenza: il numero 1522 sugli scontrini fiscali

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Il progetto promosso dal Comune di Priolo Gargallo per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza attraverso l’inserimento del numero antiviolenza 1522 sugli scontrini fiscali è arrivato in Senato. Alla presentazione dell’iniziativa, svoltasi ieri a Palazzo Madama, ha partecipato Rita Limer, consulente del sindaco Pippo Gianni, in rappresentanza della città.

La proposta invita gli esercenti ad aggiungere sugli scontrini la dicitura “Tel. antiviolenza 1522 Rete Zeromolestie Sinalp”, con l’obiettivo di rendere più accessibili le informazioni sui servizi di supporto e favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza.

L’incontro ha posto l’attenzione sulla prevenzione, sul sostegno alle vittime e sulla necessità di trasformare le esigenze che emergono dai territori in proposte concrete, anche attraverso iniziative sul piano normativo.

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Un ruolo centrale nel progetto è svolto da Natascia Pisana, responsabile nazionale della Rete Zero Molestie Sinalp, impegnata nella promozione dell’iniziativa.

“La presenza di Priolo in Senato testimonia la volontà della nostra comunità di contribuire attivamente alla lotta contro ogni forma di violenza – afferma il sindaco Pippo Gianni –. È fondamentale fare rete, affinché il messaggio di aiuto raggiunga quante più persone possibile e nessuna donna si senta sola. Con questa partecipazione, Priolo Gargallo rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, della prevenzione e del sostegno a chi vive situazioni di violenza”.