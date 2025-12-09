Priolo, in visita il presidente nazionale di Acli Terra

La visita del presidente nazionale di ACLI Terra, Nicola Tavoletta, ha rappresentato un momento di grande rilievo istituzionale e civile. Importante è stata la tappa presso gli impianti della FMG, realtà industriale radicata nel polo di Priolo e da anni impegnata in attività di gestione e recupero dei materiali lapidei e dei rifiuti speciali non pericolosi, che ha messo in evidenza un modello innovativo di collaborazione tra mondo agricolo, sociale e industriale.

Accolto dai dirigenti della FMG e dai rappresentanti delle ACLI provinciali, Tavoletta ha potuto conoscere da vicino i processi produttivi dell’azienda, i sistemi di tracciabilità e le procedure avanzate di controllo ambientale. Un’attenzione alla sostenibilità che si coniuga con il forte legame dichiarato da FMG con il territorio e con le sue comunità.

La collaborazione avviata tra ACLI TERRA SIRACUSA e FMG trova il suo punto di forza nell’idea di agricoltura sociale, riconosciuta dalla legge del 2015 come strumento di welfare territoriale capace di integrare produzione agricola, servizi sociali e inserimento lavorativo delle persone più fragili: disoccupati, giovani Neet, persone con disabilità e soggetti a rischio marginalità.

La visita si è conclusa con un impegno condiviso: fare del dialogo tra ACLI TERRA e FMG un pilastro per nuovi progetti di agricoltura sociale e rigenerazione ambientale, rafforzando così un modello virtuoso che guarda al futuro con responsabilità e visione.