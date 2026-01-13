Priolo, incontro Cna Siracusa e amministrazione sull’area artigianale e lo sviluppo delle imprese

Si è svolto oggi un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Priolo Gargallo, rappresentata dal Sindaco Pippo Gianni e dagli Assessori Biamonte e Marullo, e CNA Siracusa. Per CNA erano presenti la Presidente comunale Floriana Carpitano, la Presidente provinciale Rosanna Magnano, il Segretario Gianpaolo Miceli e i dirigenti provinciali Peppe Bellanza e Carlo Nesti.

Il confronto ha avuto come tema centrale l’area artigianale di Priolo Gargallo e le prospettive di sviluppo, anche in vista del prossimo bando regionale per incentivi agli investimenti nelle aree produttive. Ampio spazio è stato dedicato alla crescita dell’impresa diffusa sul territorio, con particolare attenzione alla nascita di nuove realtà imprenditoriali e al rafforzamento delle micro e piccole imprese già esistenti attraverso misure mirate.

CNA Siracusa ha ribadito il proprio impegno a supportare le imprese locali e, a breve, saranno avviate iniziative informative e di sostegno dedicate alle PMI, per favorire l’accesso alle opportunità e agli strumenti di sviluppo.