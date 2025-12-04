Priolo, intensificati i controlli sulla raccolta differenziata

Maggiori controlli a Priolo per il corretto conferimento della raccolta differenziata. Dal 1° dicembre è entrato in vigore il nuovo calendario di raccolta. Contestualmente sono partiti controlli mirati sul corretto conferimento dei rifiuti che, in caso di irregolarità, potranno comportare sanzioni come previsto dai regolamenti comunali.

L’obiettivo dall’Amministrazione comunale è di costruire una comunità più attenta, pulita e sostenibile. Per quanto riguarda i controlli gli operatori verificheranno che i rifiuti siano conferiti nel cassonetto giusto (plastica, carta, vetro, organico e indifferenziata). In caso di errore verrà applicato un bollino sul sacchetto non conforme: l’utenza dovrà ritirarlo e procedere a una corretta separazione dei materiali. Se le irregolarità risultano frequenti o gravi, potranno scattare segnalazioni, mancati ritiri e, nei casi più seri, sanzioni.

L’obiettivo dei controlli, come fa sapere l’amministrazione comunale, non è quello di punire, ma di migliorare il servizio, ridurre gli sprechi e garantire una raccolta differenziata davvero efficace. Fare bene la differenziata è un gesto semplice ma fondamentale: funziona solo se tutti rispettano le regole.

Per evitare problemi si invita la cittadinanza a consultare il nuovo calendario e la guida alla raccolta; a non mischiare materiali diversi nello stesso sacco e ad usare solo sacchetti idonei.