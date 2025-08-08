Priolo, interventi di manutenzione nelle scuole

Le scuole di Priolo saranno sottoposte a piccoli interventi di manutenzione ordinaria per l’anno scolastico 2025/2026. Il sindaco Pippo Gianni ha dato mandato al dirigente di settore di impegnare la somma di 48 mila euro per l’avvio dei lavori.

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un accordo con il dirigente Enzo Lonero per il trasferimento delle somme all’Istituto Comprensivo Manzoni-Dolci.

Presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer.





Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno gestiti direttamente dall’Istituto, nel rispetto del codice degli appalti, e saranno finalizzati a garantire la sicurezza e il comfort degli studenti e del personale scolastico.