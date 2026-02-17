Priolo, Isab annuncia la chiusura positiva della composizione negoziata della crisi

La raffineria Isab comunica la conclusione con esito positivo del percorso di Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e alla sottoscrizione di accordi coerenti con il Piano Industriale messo in atto dall’Azienda.

Il successo della procedura permette alla raffineria di confermare la propria solidità industriale, il mantenimento dei livelli occupazionali e l’indotto, consolidando il proprio ruolo di asset strategico per l’economia nazionale e siciliana. La validità del Piano Industriale, certificata da consulenti indipendenti e accolta favorevolmente dagli stakeholder economici coinvolti, si basa sulla storica competenza del management e sulla correttezza commerciale sempre dimostrata dall’Azienda. Questo passaggio garantisce stabilità a uno dei principali poli petrolchimici europei.

“La conclusione positiva della CNC certifica la serietà e la resilienza della nostra Azienda – il commento del Presidente di Isab, Massimo Nicolazzi – che è riuscita con professionalità a definire un percorso industriale solido e credibile, ottenendo la fiducia di partner di primissimo piano. Isab conferma la sua centralità strategica per l’Italia e guarda al futuro con rinnovata fiducia, pronta a gestire le sfide del mercato globale con una struttura finanziaria più equilibrata e una prospettiva di sviluppo sostenibile per il territorio e per l’intera economia nazionale”.