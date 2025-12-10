Priolo, istituita la giornata ecologica mensile dedicata alla raccolta degli indumenti usati

Istituita a Priolo la Giornata ecologica per la raccolta degli indumenti usati.

Si tratta di un appuntamento mensile, voluto dall’Amministrazione retta dal Sindaco Pippo Gianni.

L’orario della seconda giornata, in programma lunedi 15 dicembre, è stato esteso, dalle ore 8:30 del mattino fino alle 16:00 del pomeriggio

Per ii tessili, l’Amministrazione ha reso noto un vademecum dei rifiuti che possono essere conferiti.

Nella giornata del 15 dicembre, presso largo dell’Autonomia Comunale saranno presenti gli operatori della ditta CITTÀ PULITA S.A.S., incaricata del servizio di ritiro e del conferimento presso piattaforma autorizzata per il recupero dei materiali tessili.

Gli operatori provvederanno alla raccolta degli indumenti e dei tessili usati (codici EER 20.01.10 / 20.01.11), effettuando anche il controllo dei materiali conferiti e, se non conformi, il loro eventuale rifiuto.

Modalità di conferimento: gli indumenti e i tessili, preferibilmente integri, devono essere consegnati in buste trasparenti. Si possono conferire capi di abbigliamento e accessori (inclusa biancheria intima), scarpe, borse e materiali tessili in genere: stoffe, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, ecc.

Il Sindaco Pippo Gianni e il vice Sindaco Alessandro Biamonte ricordano che dall’1 gennaio sarà vietato conferire rifiuti insieme con la spazzatura.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Rifiuti dell’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo Gargallo.