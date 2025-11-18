Priolo, istituita la giornata per la raccolta degli indumenti usati

Una giornata ecologica mensile dedicata alla raccolta degli indumenti usati è stata istituita a Priolo. Primo appuntamento giovedì 20 novembre 2025, dalle ore 07:00 alle 13:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale

Saranno presenti gli operatori della ditta CITTÀ PULITA, affidataria del servizio di ritiro e conferimento presso piattaforma autorizzata per il recupero degli indumenti usati.

Gli operatori provvederanno al ritiro degli INDUMENTI USATI – TESSILI (codici EER 20.01.10 / 20.01.11), effettuando anche il controllo dei materiali conferiti ed eventualmente il loro rifiuto se non idonei.

Il sindaco Pippo Gianni e il vice sindaco Alessandro Biamonte informano i cittadini sulle modalità di conferimento: gli indumenti e i tessili, preferibilmente integri, devono essere inseriti in buste trasparenti; è possibile conferire capi di abbigliamento e accessori (anche biancheria intima), scarpe, borse, nonché qualunque materiale tessile: stoffe, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, ecc.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Gestione Rifiuti presso l’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo Gargallo.

Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte lanciano un appello a collaborare ai cittadini per rendere la città più pulita e sostenibile.