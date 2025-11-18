Ultime news

Rifiuti

Priolo, istituita la giornata per la raccolta degli indumenti usati

Il Comune di Priolo Gargallo

Si parte da giovedì 20 novembre

Una giornata ecologica mensile dedicata alla raccolta degli indumenti usati è stata istituita a Priolo. Primo appuntamento giovedì 20 novembre 2025, dalle ore 07:00 alle 13:00, presso Largo dell’Autonomia Comunale

Saranno presenti gli operatori della ditta CITTÀ PULITA, affidataria del servizio di ritiro e conferimento presso piattaforma autorizzata per il recupero degli indumenti usati.
Gli operatori provvederanno al ritiro degli INDUMENTI USATI – TESSILI (codici EER 20.01.10 / 20.01.11), effettuando anche il controllo dei materiali conferiti ed eventualmente il loro rifiuto se non idonei.

Il sindaco Pippo Gianni e il vice sindaco Alessandro Biamonte informano i cittadini sulle modalità di conferimento: gli indumenti e i tessili, preferibilmente integri, devono essere inseriti in buste trasparenti; è possibile conferire capi di abbigliamento e accessori (anche biancheria intima), scarpe, borse, nonché qualunque materiale tessile: stoffe, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, ecc.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Gestione Rifiuti presso l’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo Gargallo.

Il Sindaco Pippo Gianni e il Vice Sindaco Alessandro Biamonte lanciano un appello a collaborare ai cittadini per rendere la città più pulita e sostenibile.


