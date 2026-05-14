Priolo, la CGIL-FIOM sull’acquisizione Isab: “Garanzie vincolanti per lavoratori e territorio”

L’annunciata acquisizione della raffineria ISAB da parte di Ludoil Energy riaccende il dibattito sul futuro del polo petrolchimico siracusano e sulla tenuta occupazionale di uno dei siti industriali più strategici del Paese.

A intervenire è la CGIL-FIOM di Siracusa, che in una nota chiede “piena trasparenza industriale, garanzie occupazionali certe e un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e con il territorio”, ribadendo che “nessuna operazione societaria può avvenire sulla pelle dei lavoratori”.

Il sindacato sottolinea come il sito di Priolo rappresenti un asset fondamentale non solo per l’occupazione diretta e per l’indotto, ma anche per la sicurezza energetica nazionale. Per questo motivo, secondo la CGIL-FIOM, ogni passaggio societario dovrà essere accompagnato da impegni precisi sul mantenimento dei livelli occupazionali, sulla continuità produttiva e sulla tutela salariale.

Particolare attenzione viene posta anche agli aspetti ambientali e sanitari. Il sindacato evidenzia infatti la necessità di evitare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento produttivo o di trasferimento sui lavoratori dei costi della transizione energetica.

Le prospettive annunciate di investimenti nei biocarburanti avanzati, nella riconversione energetica e nello sviluppo di produzioni a minore impatto ambientale vengono considerate un’opportunità, ma solo a condizione che si traducano in un piano industriale “concreto, verificabile e sostenibile”, con tempi certi, risorse definite e vincoli chiari sul fronte occupazionale.

“La transizione energetica può essere sostenibile solo se è anche socialmente giusta”, ribadisce la CGIL-FIOM, indicando come priorità investimenti strutturali, formazione professionale, innovazione tecnologica e sicurezza sul lavoro.

Il destino della raffineria, osserva ancora il sindacato, non riguarda soltanto i dipendenti diretti di ISAB, ma coinvolge l’intera economia del territorio siracusano e migliaia di lavoratori dell’indotto, che rappresentano uno dei principali pilastri occupazionali della provincia.

Da qui l’appello al Governo affinché eserciti “pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo su un’infrastruttura strategica per il Paese”, garantendo un piano industriale complessivo per l’intero petrolchimico, la salvaguardia occupazionale, la tutela ambientale e il coinvolgimento costante delle parti sociali.

Per la CGIL-FIOM, il caso Priolo supera i confini di una semplice operazione societaria: diventa il simbolo delle sfide industriali che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni per governare la transizione energetica e definire il modello produttivo del Paese nel futuro post-fossile.