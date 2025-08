Priolo, la consigliera Musumeci contesta le nomine degli esperti del sindaco

Il consigliere comunale di Priolo, Mariangela Musumeci, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, ha sollevato diversi dubbi e contestazioni in merito alla legittimità dei decreti con cui il sindaco ha nominato tre esperti: uno alla cultura, uno alle attività produttive – commerciali – industriali, e uno alla valorizzazione del personale con competenze su aggiornamento normativo in ambito finanziario e regolamentazione cimiteriale.

Pur riconoscendo che la normativa consente la nomina di esperti, la consigliera Musumeci ha sottolineato l’obbligo, da parte del sindaco, di indicare in modo chiaro e dettagliato le azioni specifiche che l’incaricato può svolgere, l’oggetto dell’incarico e l’utilità che tale incarico rappresenta per l’Ente.





Dall’analisi degli atti amministrativi adottati dal primo cittadino, Musumeci ha rilevato una carente motivazione, con particolare riferimento all’assenza dei requisiti richiesti per legge e alla mancata definizione di obiettivi e benefici per l’amministrazione. Le sue osservazioni sono state formalmente trasmesse anche al segretario generale del Comune, a cui ha chiesto di valutare i potenziali rischi per l’Ente.

La consigliera ha inoltre evidenziato che la motivazione delle nomine avrebbe dovuto essere ancora più dettagliata, soprattutto per gli incaricati privi di titolo di laurea, per i quali il sindaco si è limitato a fare riferimento ai soli curriculum, senza alcun approfondimento.

Musumeci chiede un tempestivo intervento del sindaco per integrare gli atti e sanare quanto evidenziato, denunciando una prassi amministrativa approssimativa che, a suo avviso, alimenta confusione sui ruoli, sulle funzioni e sulle responsabilità degli incaricati, contribuendo a un crescente senso di sfiducia nelle istituzioni.