Priolo, harakiri della maggioranza: bilancio bocciato, il Consiglio comunale sarà sciolto

Clamoroso epilogo in Consiglio comunale a Priolo Gargallo, dove il bilancio è stato bocciato dagli stessi consiglieri di maggioranza. Una decisione che di fatto apre la strada allo scioglimento dell’assise civica e a una nuova fase amministrativa per il Comune.

A votare contro il documento finanziario sono stati i consiglieri di maggioranza Biamonte, Margagliotti, Pulvirenti, Limeri, Aliffi, Blanco, Cavarra e La Posata. Un voto che ha sorpreso l’aula e che potrebbe segnare una frattura politica profonda all’interno dello schieramento che sosteneva l’amministrazione.

La bocciatura del bilancio rappresenta un passaggio cruciale: il documento contabile è infatti lo strumento fondamentale per garantire la programmazione economica e la gestione ordinaria dell’ente. Senza l’approvazione, il Comune rischia una fase di commissariamento e una gestione straordinaria.

Dura la presa di posizione dei consiglieri di opposizione Diego Giarratana, Giusy Valenti, Manuela Mannisi, Jenny Scuotto, Emanuele Pinnisi, Luca Campione, Patrizia Arangio e Mariangela Musumeci, che parlano di una scelta “politica” che avrebbe condotto volontariamente allo scioglimento del Consiglio comunale. Secondo quanto dichiarato, si aprirebbe ora una fase delicata per la città, con possibili ripercussioni sull’azione amministrativa e sulla stabilità istituzionale.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi ufficiali e le eventuali determinazioni degli organi competenti.