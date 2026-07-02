Priolo, la prof.ssa Maria Grazia Di Pietro nuova presidente del Lions Club

La professoressa Maria Grazia Di Pietro, da oggi, è la nuova presidente del Lions club di Priolo Gargallo, succederà alla guida del direttivo della presidente Mariangela Musumeci. Il passaggio del “martelletto” e lo scambio delle spille è avvenuto nel corso della 38^ Charter Night del Lions Club.

Una tradizione ricca di simboli svoltasi nella sala conferenze dell’hotel Nettuno a Catania, che ha accompagnato il Lions Club di Priolo nel suo Passaggio della Campana. Al tavolo delle autorità, oltre alla past presidente Mariangela Musumeci e alla neo presidnete Maria Grazia Di Pietro, sedevano la presidente di zona 19 Rossella Marchese, il presidente della VII circoscrizione del distretto Lions 108Yb Sicilia Fabio Gaudioso, il sindaco di Lentini Enzo Pupillo, il vice sindaco del comune di Carlentini Pinuccio Carnazzo e Piero Barraco parroco della chiesa di Priolo, il Presidente del Circolo Culturale Tommaso Gargallo Angelo Musumeci, il Presidente del Corpo Musicale Priolo Gargallo Francesco Petrarca, la Presidente Unitre Priolo Gargallo Maria Luisa Vanacore.

“Il Lions Club Priolo Gargallo è riuscito con perseveranza – ha detto nella relazione Mariangela Musumeci – , resilienza e caparbietà non solo a resistere alle difficoltà, che probabilmente sono comuni ad altri club ma anche realtà associazionistiche, ma soprattutto si è riappropriato dell’importante ruolo sociale sussidiario e di collaborazione collettiva, in un territorio complesso, disomogeneo, per varie dinamiche, come quello di Priolo Gargallo. L’iniziativa dei soci, condivisa e sostenuta dal Club, non poteva essere concretizzata se non attraverso un sistema di collaborazione e rete, che siamo riusciti a creare e rafforzare con quelli che vorrei sintetizzare come le agenzie fondamentali per il vivere sociale: la famiglia, la scuola, la chiesa e il terzo settore. Abbiamo ripristinato un legame forte con la Parrocchia dell’Angelo Custode, retta da Don Pietro: – che ci ha visto partecipi all’offertorio in occasione dei solenni festeggiamenti del Santo Patrono Angelo Custode; – abbiamo partecipato da protagonisti al quarantennale della riapertura al culto della Basilica paleocristiana di San Foca, a cui il club nell’anno sociale 2007, Presidente Franco Copani, donò la statua di pregio del santo martire; – sempre in Basilica abbiamo consegnato, alla presenza di tantissimi partecipanti, in collaborazione con il II Istituto Comprensivo Manzoni2 Dolci di Priolo Gargallo, Dirigente Prof. Enzo Lonero, e dell’Ist. Comprensivo di Melilli-Villasmundo “E.G. Rizzo” Dirigente prof. Angela Fontana, i premi per il concorso “Un poster per la Pace” e la Borsa di studio, dedicata al socio “Bruno Burgio”, per lo studente più meritevole; – con la splendida guida della referente Maria Teresa Miotto e la collaborazione della Caritas di Priolo, Presidente Giuseppe Allanni, abbiamo fatto una entusiasmante “Colletta alimentare”. Abbiamo realizzato un laboratorio di cucina presso la Parrocchia San Giuseppe Operaio di Priolo G., quartiere San Foca, grazie alla disponibilità di Padre Rosolino ed al gruppo ACR piccoli”.

Il nuovo direttivo, per l’anno sociale 2026/2027 è composto, oltre dalla presidente Maria Grazia Di Pietro, Mariangela Musumeci, past presidente, Gmt, Silvana Petrarca, vice presidente, Rossella Marchese, segreterio, Angelo Aman, tesoriere, Fabrizio Balsamo, cerimoniere, Maria Luisa Vanacore, coordinatrice Lcif, Salvatore Agrusa, responsabile tecnologie informatiche, Nino Popolo, Maria Teresa Miotto, Pina Di Mauro, consiglieri, Michela Grasso, censore, Francesco Petrarca, Revisore dei Conti.