Priolo, l’Amministrazione acquista cibo per cani

Cibo per cani acquistato dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo.

La fornitura è destinata ai cani comunali seguiti dai tutor del territorio, per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia e che vengono accuditi con grande impegno e amore.

Per concordare il ritiro del cibo sarà possibile contattare il numero 0931 77923.

“Il Comune di Priolo – afferma il sindaco Pippo Gianni – è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per animali.

Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità”.

“L’iniziativa – aggiunge l’assessore al Randagismo Federica Limeri – rappresenta anche un gesto di solidarietà e tutela nei confronti degli animali senza famiglia, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere animale, oggi fortunatamente avvertita da un numero crescente di cittadini priolesi. L’Amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali e del sostegno ai volontari che operano quotidianamente sul territorio”.

Nelle prossime settimane sarà consegnato anche il cibo destinato ai gatti.