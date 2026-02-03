Priolo, l’amministrazione al lavoro per un piano di inclusione e reinserimento di detenuti ed ex

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi una importante riunione tra Comune di Priolo, Confindustria e associazione Osimo inerente al “progetto per i detenuti” (per il quale erano già state avviate delle interlocuzioni con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Siracusa).

Presenti il Sindaco Pippo Gianni, l’ex Assessore Christian Bosco, la Responsabile del XII Settore Sabrina Gallo, il Direttore di Confindustria Angelo Grasso e il Rappresentante dell’Associazione Osimo Samuele Lana.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto della situazione e si è discusso dei progetti da portare avanti per garantire il reinserimento dei soggetti attualmente detenuti e di quelli che hanno già terminato il periodo di detenzione.

A breve seguirà la stesura di un protocollo di intesa che darà l’avvio a questo importante piano di inclusione.