Priolo, l’assessore e il preside “mangiano” alla mensa scolastica

‘Amministrazione Gianni dà seguito concreto all’incontro della scorsa settimana tra la società Grande Ristorazione, che gestisce il servizio di refezione scolastica, le maestre delle classi 4ª E e 4ª F del plesso Bondifè, i rappresentanti di classe e l’ufficio Pubblica Istruzione.

Oggi è stato organizzato un pranzo speciale.

D’intesa con il Sindaco Pippo Gianni, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Federica Limeri, insieme al dirigente scolastico, Enzo Lonero, hanno avuto il piacere di far visita ai bambini durante il momento della mensa, pranzando insieme alle classi quarte.

“Le nostre priorità sono il benessere dei bambini, la qualità del servizio mensa e la trasparenza. Trattandosi di un sopralluogo a sorpresa – affermano il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – abbiamo potuto constatare di persona l’efficienza e la qualità dei pasti. Tutto è costantemente monitorato e vedere i bimbi mentre mangiano con appetito è stata la conferma più bella. L’Amministrazione comunale e il dirigente scolastico si sono impegnati a tornare a scuola a fine anno scolastico e da settembre questo appuntamento diventerà una consuetudine mensile.

Ogni mese, torneremo a pranzare con i bimbi per continuare a monitorare la qualità del cibo”.